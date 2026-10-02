Росія знову вдарила по Південному мосту в Києві

У Києві 2 жовтня зафіксували нове влучання в Південний міст.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Після попередніх російських атак міст уже закрили для руху автотранспорту та метро, нагадав мер.

У дописі Кличко зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

Інформації про наслідки нового влучання та можливих постраждалих мер не навів.

Нагадаємо:

1 жовтня два безпілотники влучили поблизу опорної частини Південного мосту. Після ударів рух метро та наземного громадського транспорту переправою зупинили для обстеження конструкцій.

Удень 2 жовтня КМВА повідомила про пошкодження опори, дорожнього полотна та бетонного захисту колій метро після попередніх атак.

Київський метрополітен готовий відновити рух поїздів Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але тільки після отримання експертного висновку щодо його стану.