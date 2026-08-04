VARUS купує мережу магазинів КОЛО

Мережа супермаркетів VARUS оголосила про придбання мережі магазинів біля дому КОЛО. Угоду підписали 4 серпня.

Про це повідомила пресслужба VARUS.

Після об'єднання мережа налічуватиме 374 магазини, а кількість працівників перевищить 9 тисяч. Вартість угоди компанія не назвала.

КОЛО працює з 2017 року та має 254 магазини в Києві, Київській та Одеській областях. За даними компанії, вони обслуговують понад 70 тисяч покупців на день. Річний товарообіг мережі становить майже 4 млрд грн.

VARUS планує інтегрувати логістику та закупівлі двох мереж, а також їхні програми лояльності й цифрові сервіси. Наразі магазини продовжують працювати без змін, інтеграцію проводитимуть поступово.

VARUS працює в Україні з 2003 року. Купівля КОЛО розширить присутність компанії у форматі невеликих магазинів біля дому.

Нагадаємо:

Ввечері 16 липня Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Омега" (мережа магазинів Varus) на набуття контролю над ТОВ "Арітейл" (мережа мінімаркетів "Коло").