Ощадбанк відкрив для "Сільпо" овердрафт на 300 мільйонів гривень

Державний Ощадбанк відкрив для "Сільпо ФУД" овердрафт на суму 300 мільйонів гривень для поповнення обігового капіталу компанії і своєчасних розрахунків із постачальниками.

Про це повідомляє Ощадбанк.

"Ощадбанк відкрив для ТОВ "Сільпо ФУД", що входить до складу Fozzy Group, овердрафт на суму 300 млн грн. Кошти буде спрямовано на поповнення обігового капіталу компанії, зокрема для своєчасних розрахунків із постачальниками", – говориться у повідомленні.

Водночас сторони розпочали довгострокову співпрацю у сфері торгового еквайрингу. В межах партнерства Ощадбанк уже встановив у супермаркетах "Сільпо" 500 POS-терміналів.

Надалі сторони планують розширювати співпрацю, збільшуючи кількість торгових точок, що використовуватимуть платіжну інфраструктуру банку.

"Підтримка компаній, які забезпечують продовольчу безпеку країни, є одним із наших пріоритетів. Лише за перше півріччя 2026 року Ощадбанк уклав нових кредитних угод на 13,8 млрд грн, що на 56,8% більше ніж за аналогічний період минулого року", — зазначив Сергій Черніков, заступник голови правління Ощадбанку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за пів року "АТБ" додав 24 нові точки, "Фора" відкрила 23 магазини, у той же час у мережі супермаркетів "Сільпо" на три нових супермаркети припадає чотири закритих, але разом мережі "Фора" та "Сільпо" лишаються другим великим національним гравцем.

Раніше повідомлялося, що власник мережі "Сільпо" Володимир Костельман отримав дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над мережею маркетів "Бадьорий".