В Україні значно зросло споживання електроенергії

В Україні 3 листопада станом на 8:30 споживання електроенергії було на 6,8% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю, 31 жовтня.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина змін – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня, а також менший обсяг застосування заходів обмеження", – пояснили в компанії.

Крім того, вчора, 2 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 8% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 26 жовтня. Причина – менший обсяг застосування заходів обмеження споживання, зазначили енергетики.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 16:00 до 22:00", – наголосили в "Укренерго".

Також йдеться, що внаслідок ворожих атак – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають.

Нагадаємо:

В Україні графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах завдяки аварійно-відновлювальним роботам.