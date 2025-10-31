До кінця року буде захищено ще сто об’єктів критичної інфраструктури

До кінця цього року додатково буде захищено сто об'єктів критичної інфраструктури.

Про це під час зустрічі х журналістами повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Останні два тижні Агентство відновлення виконує координаційну функцію між усіма відповідальними за захист відомствами. Спільно визначено перелік пріоритетних обʼєктів, які потребують додаткового фізичного захисту, – це 100 обʼєктів, які буде додатково захищено до кінця року", – повідомив міністр.

Він зазначив, що захист енергетики – "це перманентна, кроссекторальна та спільна робота з різними відомствами, Міністерством енергетики, Міністерством розвитку громад та територій, ОВА, енергетичними та газовими компаніями, військовими".

Міністр підкреслив, що відповідальність за фізичний захист обʼєктів несе його власник, балансоутримувач. Щодо проєктів, додатковий захист яких координує Агентство відновлення цього року, то їх обирали згідно з пріоритетами, які формувала ОВА та балансоутримувач спільно з Міненерго.

"В рамках експериментального проєкту, починаючи із 2023 року, Агентство відновлення відповідало за захист 22 обʼєктів Укренерго в 14 регіонах . Це 46 елементів захисту, з яких 38 виконані на 100%, ще 8 – будуть завершені до кінця року, їх середні стан готовності – близько 90%", – зауважив міністр.

