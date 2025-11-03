В Україні скасували відключення світла для промисловості: очікується їх повернення увечері

В Україні графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах завдяки аварійно-відновлювальним роботам.

Про це повідомляє Міненерго.

Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піка споживання – з 16:00 до 22:00.

У повідомленні також йдеться, що через ворожі атаки на енергооб'єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині.

На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

У понеділок 3 листопада в окремих регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії, зокрема погодинні відключення для населення.

"Графіки погодинних відключень: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг;

Графіки обмеження потужності: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — для промислових споживачів", - повідомили в Укренерго.