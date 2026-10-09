У суботу діятимуть графіки відключень – Укренерго
10-го жовтня у частині регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це інформує Укренерго.
Завтра, 10 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)
"Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – говориться у повідомленні.
Ситуація в енергосистемі може змінитись, тож споживачів просять стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у регіонах.
Нагадаємо:
В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.
9 жовтня в частині областей України застосовують погодинні відключення обсягом до 2,5 черги, хоча напередодні на цей день анонсували від 0,5 до 2 черг.
Енергосистема України тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам через російські удари по обладнанню та високовольтних мережах.