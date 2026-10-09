У суботу діятимуть графіки відключень – Укренерго

10-го жовтня у частині регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Про це інформує Укренерго.

Завтра, 10 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)

"Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – говориться у повідомленні.

Ситуація в енергосистемі може змінитись, тож споживачів просять стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у регіонах.

Нагадаємо:

В окремих регіонах України 9 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.

9 жовтня в частині областей України застосовують погодинні відключення обсягом до 2,5 черги, хоча напередодні на цей день анонсували від 0,5 до 2 черг.

Енергосистема України тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам через російські удари по обладнанню та високовольтних мережах.