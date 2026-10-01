США пригрозили Франції та Німеччині ембарго на дизель

Адміністрація Дональда Трампа вимагає від Франції та Німеччини використати аварійні запаси дизельного пального для зниження світових цін, погрожуючи можливою забороною експорту дизелю зі США.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із переговорами.

За словами одного з джерел у європейській столиці, США попросили Євросоюз вивільнити 120 млн барелів дизелю протягом наступних шести місяців.

Американські посадовці вважають, що Франція та Німеччина не повністю виконали попередні зобов'язання щодо використання аварійних запасів нафти й нафтопродуктів. Саме це, за даними агентства, викликає особливе невдоволення Вашингтона.

Один зі співрозмовників Reuters, американський посадовець, заявив, що співпраця зі США відповідає інтересам Європи, оскільки Вашингтон шукає способи збільшити пропозицію нафтопродуктів і знизити витрати споживачів.

Попередження посилює тиск на Європу на тлі намірів Трампа знизити ціни на пальне у США перед листопадовими проміжними виборами до Конгресу. Рішення про заборону експорту дизелю поки не ухвалене.

Європа дедалі більше залежить від американського пального після заборони російського імпорту через вторгнення РФ в Україну та перебоїв із постачанням із Близького Сходу внаслідок війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп сказав, що досі розглядає можливість введення заборони на експорт дизельного пального через зростання цін на внутрішньому ринку.