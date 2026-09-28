У Німеччині зменшується кількість годин з відʼємною ціною електрики

Кількість годин із від'ємними цінами на електроенергію в Німеччині може вперше за чотири роки зменшитися в річному вимірі, оскільки зростання попиту на електроенергію та зміни в системі підтримки відновлюваних джерел енергії скорочують періоди надлишку пропозиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Від'ємні ціни виникають, коли пропозиція електроенергії перевищує попит, змушуючи виробників фактично платити за те, щоб продовжувати виробництво. Вони стають дедалі поширенішими, оскільки Європа стрімко нарощує потужності вітрової та сонячної енергетики без відповідного зростання потужностей систем зберігання, енергомереж та гнучкого споживання.

За даними, зібраними Bloomberg, у 2026 році в Німеччині було зафіксовано 463 години таких погодинних цін, що менше, ніж 511 годин за аналогічний період минулого року. Натомість в Іспанії цей показник зріс на 31% — до 703 годин. У Франції також спостерігається зростання.

Тривале зниження цін полегшило б зростаючу загрозу для доходів від відновлюваних джерел енергії після того, як стрімке розширення вітрової та сонячної енергетики зробило ціни нижче нуля дедалі поширенішими.

Проте такі рівні залишаються історично високими, що підкреслює складність інтеграції дедалі більших обсягів енергії, що генерується з перебоями.

Зниження показників у Німеччині, однак, свідчить про те, що дисбаланс починає зменшуватися. Аналітична компанія Kpler Ltd. очікує, що річний показник знизиться приблизно на 13 % порівняно з 2025 роком.

За даними Інституту Фраунгофера, споживання електроенергії з травня по липень 2026 року було на 10 % вищим, ніж роком раніше.

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