Энергоатом рассказал, сколько электроэнергии сгенерировали АЭС за полгода

За первое полугодие 2025 года украинские АЭС сгенерировали более 26,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Об этом в Фейсбуке сообщает АО "НАЭК "Энергоатом"

"Коэффициент использования установленной мощности станций превысил 78%, а в осенне-зимний период 2024-2025 годов приблизился к 100%. Доля НАЭК в общем энергобалансе страны составляет более 50%", - говорится в сообщении.

В сообщении указано, что под председательством главы АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина состоялось заседание Комиссии по оценке финансово-хозяйственной деятельности общества. Комиссия признала работу Энергоатома за первое полугодие 2025 года удовлетворительной.

Члены комиссии заслушали отчеты руководителей всех обособленных подразделений НАЭК за первое полугодие 2025 года и признали их деятельность удовлетворительной.

"Компания продолжает в полном объеме выполнять специальные обязанности по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей (ПСО). За отчетный период Энергоатом оплатил почти 84 млрд грн, что позволило уменьшить финансовую нагрузку на украинские семьи и расходы на электроэнергию", - говорится в сообщении.

"Основной приоритет накануне холодов - выполнить все ремонтные работы на АЭС, чтобы зимой девять энергоблоков обеспечивали украинские семьи светом и теплом. Мы уже на финишной прямой и успеваем завершить ремонтную кампанию до начала осенне-зимнего периода без потерь качества", - отметил Котин.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Украина в период с 1 по 10 августа семь раз (2-4, 6 и 8-10 августа) занимала первое место по среднесуточному показателю индекса цены BASE на рынке электрической энергии "на сутки вперед" (РСВ), если сравнить с 26 странами Европы.

Ранее руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что "Энергоатом" имеет достаточный запас ядерного топлива, а также необходимые долгосрочные договоры на конверсию, обогащение урана и поставки топлива в Украину. Ремонтная кампания продолжается согласно графикам, утвержденным Министерством энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что 19 июня на заседание Верховной Рады вызвали министра энергетики Германа Галущенко. Он должен был представить доклад по проблемам подготовки к отопительному сезону, закупки газа. А также относительно "скрытых денег Энергоатома" - речь шла о 60 млрд грн.

В отчете временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины при формировании и реализации ценовой и тарифной политики в сферах энергетики и коммунальных услуг утверждается, что действующий тариф на электроэнергию для населения обеспечивает "Энергоатому" дополнительные нераспределенные остатки прибыли и амортизации, что составляет около 49 млрд грн в год.

"Энергоатом" в свою очередь заявил, что информация о сверхприбыли компании из-за повышения тарифа для населения, которая содержится в отчете временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, является манипулятивной.