Суд оштрафував податківця, який не задекларував майно за 1,5 мільйона гривень

Суд оштрафував на 17 тисяч гривень інспектора Державної податкової служби у Києві, який не задекларував належну йому частку квартири у столиці за 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Шевченківський районний суд Києва визнав винним головного державного інспектора Головного управління Державної податкової служби у Києві у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", – говориться у повідомленні.

Дії посадовця кваліфіковано як адміністративне правопорушення.

Під час контролю уповноважені особи НАЗК встановили, що посадовець не задекларував належну йому частку квартири у столиці. Загальна сума недостовірних відомостей перевищує 1,5 млн грн.

Суд наклав на правопорушника адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Відповідну постанову суд ухвалив за результатами розгляду адміністративного протоколу, складеного працівниками Управління стратегічних розслідувань в місті Києві департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на підставі матеріалів контролю щодо повноти заповнення декларації, проведеного НАЗК.

