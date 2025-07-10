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Експорт зернових та олійних за сезон впав на 11 мільйонів тонн

Андрій Муравський — 10 липня, 16:27
Експорт зернових та олійних за сезон впав на 11 мільйонів тонн
ukragroconsult.

Експорт зернових та олійних з України у сезоні, що завершився, впав майже на 11 млн тонн.

Про це повідомила Українська зернова асоціація.

За даними асоціації, у 2024/2025 маркетинговому році Україна експортувала 46,7 млн тонн зернових та олійних, що значно нижче попереднього сезону (57,5 млн тонн зернових та олійних).

"Таке падіння пояснюється як меншими перехідними запасами з попереднього сезону, так і дещо нижчим врожаєм. За оцінкою УЗА виробництво зернових та олійних минулого року склало 78,8 млн тонн зернових та олійних (в 2023 — 82,9 млн тонн). Перехідні запаси на початку сезону сягали близько 7 млн тонн зернових та олійних (в 2023/2024 — 14,4 млн тонн)", – говорится у публікації.

В грошовому еквіваленті за даними митниці експорт зернових та олійних в 2024/2025 МР склав $11,2 млрд (в 2023/2024 — $10,76 млрд), а експорт з врахуванням продукції з них, зокрема соняшникової олії та інших олій, макухи та шротів — $18,1млрд (в 2023/2024 — $17,86 млрд).

Експорт пшениці склав 15,5 млн тонн на суму $3,16 млрд, при виробництві близько 22,4 млн тонн. Ячменю Україна експортувала майже 2,25 млн тонн на $394 млн, при виробництві 5,6 млн тонн.

Кукурудзи минулого сезону Україна експортувала 21,5 млн тонн на суму майже $4,5 млрд, при виробництві минулого року — 25,9 млн тонн.

Сої експортовано 3,8 млн т на суму $1,56 млрд, при врожаї 6,5 млн т. Ріпаку експортовано 3,2 млн т на суму $1,56 млрд, при виробництві минулого року 3,8 млн тонн.

Соняшнику Україна експортувала всього лиш 70 тис. тонн при врожаї минулого року 12,8 млн тонн. Таким чином, переробка соняшнику в Україні з урахуванням перехідних запасів з минулого сезону склала 12,8 млн тонн.

Нагадаємо:

За прогнозом президента Української зернової асоціації Миколи Горбачьова, Україна у 2025/26 маркетинговиму році зможе виростити 83 млн тонн зернових та олійних культур, що на 5,5% більше ніж у попередньому МР, коли було зібрано 78,7 млн тонн.

Раніше очільник Мінагро Віталій Коваль заявив, що згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% – до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що аграрії з посушливого півдня б’ють на сполох, адже погода знищує посіви. Несприятлива погода стала у 2025 році поряд з воєнними ризиками справжнім випробуванням для агросектору. Через неї втрати врожаю фермерів деокупованої Херсонщини сягнули мільярду гривень.

Крім того, у Херсонській області зафіксували осередки масового розмноження сарани. Фіксують пошкодження посівів соняшнику. Причиною поширення стали висока температура повітря та тривала посуха.

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Експорт зернових та олійних за сезон впав на 11 мільйонів тонн
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