Экспорт зерновых и масличных за сезон упал на 11 миллионов тонн

Экспорт зерновых и масличных из Украины в завершившемся сезоне упал почти на 11 млн тонн.

Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация.

По данным ассоциации, в 2024/2025 маркетинговом году Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных, что значительно ниже предыдущего сезона (57,5 млн тонн зерновых и масличных).

"Такое падение объясняется как меньшими переходящими запасами с предыдущего сезона, так и несколько более низким урожаем. По оценке УЗА производство зерновых и масличных в прошлом году составило 78,8 млн тонн зерновых и масличных (в 2023 - 82,9 млн тонн). Переходящие запасы в начале сезона достигали около 7 млн тонн зерновых и масличных (в 2023/2024 - 14,4 млн тонн)", - говорится в публикации.

В денежном эквиваленте по данным таможни экспорт зерновых и масличных в 2024/2025 МГ составил $11,2 млрд (в 2023/2024 - $10,76 млрд), а экспорт с учетом продукции из них, в частности подсолнечного масла и других масел, жмыха и шротов - $18,1 млрд (в 2023/2024 - $17,86 млрд).

Экспорт пшеницы составил 15,5 млн тонн на сумму $3,16 млрд, при производстве около 22,4 млн тонн. Ячменя Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн на $394 млн, при производстве 5,6 млн тонн.

Кукурузы в прошлом сезоне Украина экспортировала 21,5 млн тонн на сумму почти $4,5 млрд, при производстве в прошлом году - 25,9 млн тонн.

Сои экспортировано 3,8 млн т на сумму $1,56 млрд, при урожае 6,5 млн т. Рапса экспортировано 3,2 млн т на сумму $1,56 млрд, при производстве в прошлом году 3,8 млн тонн.

Подсолнечника Украина экспортировала всего лишь 70 тыс. тонн при урожае прошлого года 12,8 млн тонн. Таким образом, переработка подсолнечника в Украине с учетом переходящих запасов с прошлого сезона составила 12,8 млн тонн.

Напомним:

По прогнозу президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, Украина в 2025/26 маркетинговом году сможет вырастить 83 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 5,5% больше чем в предыдущем МГ, когда было собрано 78,7 млн тонн.

Ранее глава Минагро Виталий Коваль заявил, что согласно наиболее пессимистическим оценкам, урожай зерновых в Украине в 2025 году может снизиться на 10% - до около 51 млн т по сравнению с 56,7 млн т в 2024 году.

Ранее сообщалось, что аграрии с засушливого юга бьют тревогу, ведь погода уничтожает посевы. Неблагоприятная погода стала в 2025 году наряду с военными рисками настоящим испытанием для агросектора. Из-за нее потери урожая фермеров деоккупированной Херсонщины достигли миллиарда гривен.

Кроме того, в Херсонской области зафиксировали очаги массового размножения саранчи. Фиксируют повреждения посевов подсолнечника. Причиной распространения стали высокая температура воздуха и длительная засуха.