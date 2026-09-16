Держава може запізнитися із програмами держпідтримки фермерам – ЗМІ

Держава може запізнитися із компенсацією фермерам за втрачений урожай та іншими програмами держпідтримки: якщо виплати відбудуться після того, як потрібно купувати насіння і пальне, вона вже не допомагає провести наступну посівну.

Про це пише видання "Вгору".

Один із ключових запитів фермерів – компенсація за знищені або незібрані через російську агресію посіви.

Міністерство аграрної політики із 2027 року планує запровадити виплати за знищені або незібрані посіви. Попередньо йдеться про 10 460 гривень на гектар.

Заявки планують приймати через Державний аграрний реєстр із 10 до 28 лютого 2027 року. Підтверджувати втрати можна буде різними способами: фото- та відеофіксацією, актом обстеження території, показами свідків тощо.

Однак важлива деталь полягає в тому, що сума 10 460 гривень не гарантована. Фактичний розмір виплати залежатиме від того, скільки коштів буде в бюджеті. До проєкту державного бюджету попередньо пропонують закласти 600 мільйонів гривень на цей напрям.

Гроші надходять до спеціального фонду державного бюджету поступово. Він, зокрема, наповнюється з митних надходжень від експорту сої та ріпаку. Через проблеми з експортом надходження сповільнилися. Але аграріям кошти потрібні не через рік, а зараз, говориться у повідомленні.

Загальна потреба України у полімерних рукавах для зерна оцінюється приблизно в 55 тисяч вартістю близько 46 мільйонів доларів. Наразі є домовленості про передачу Україні майже 9 тисяч рукавів від донорів.

Однак фермери вже завершують або завершили збирання частини зернових, а отже, допомога зі зберігання потрібна їм до або під час жнив, а не після них.

"Аграрії Херсонщини у 2026 році одночасно борються з обстрілами під час збору врожаю, труднощами з вивезенням зерна та браком коштів на посівну. З понад 20 державних програм підтримки не всі діють для прифронтових територій, а частина виплат затримується місяцями", – говориться у публікації.

"Ефективність державної підтримки тут визначатиметься не кількістю програм, а тим, чи встигатимуть вони працювати до того, як фермер втратить урожай, господарство або можливість сіяти наступного року", – пише видання.

Між тим, компенсацію за втрачений урожай планують виплачувати за 2026 рік уже у 2027-му і допомога на гектар залежить від наповнення спеціального фонду.

"Рукави для зберігання зерна потрібні під час жнив, але їхнє постачання залежить від заявок та донорської допомоги. Кредити можуть дати фермеру обігові кошти, але не компенсують уже зазнані збитки", – пише "Вгору".

Як розповів виланню голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко, частину аграріїв області зараз хвилює питання наступної посівної.

Гордієнко каже, що в частини фермерів немає достатньо коштів, щоб повноцінно почати новий сезон. Крім фінансових ризиків, є і безпекові: навіщо витрачати гроші на посів, якщо наступного року зібрати врожай може бути неможливо.

Тому частина господарств на Бериславщині, за його словами, розглядає іншу стратегію: не сіяти озиму пшеницю восени, а залишити поля до весни та тоді засіяти соняшником.

"Це фактично спроба не відмовлятися від землі остаточно, але й не вкладати значні кошти в урожай, який може бути знищений", – говориться у публікації

За словами Віктора Гордієнка, безпекова ситуація для фермерів Херсонщини погіршується. Якщо раніше проблеми виникали переважно ближче до лінії фронту, то тепер атаки дронів створюють небезпеку на значно більшій відстані.

Гордієнко оцінює площу полів, які вже згоріли або залишилися незібраними приблизно у 15 тисяч гектарів, але остаточних цифр поки немає, оскільки збиральна кампанія ще триває.

"Ще такої збиральної кампанії ні в кого не було. Адже, зазвичай, два-три тижні й зібрали. Втім, зараз досі вона продовжується. Хлопці збирають ріпак, який вже осипався, і пшеницю ще збирають", – розповів Гордієнко.

Нагадаємо:

Раніше голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко повідомив, що російські війська цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині: дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно.