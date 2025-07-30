Экспорт украинского зерна: старт хуже, чем в прошлом сезоне

По состоянию на 30 июля Украина с начала 2025/26 МГ экспортировала 1,297 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом пишет АПК-Информ.

По состоянию на 31 июля прошлого года общий показатель отгрузок составлял 3,44 млн тонн.

По оперативным данным Государственной таможенной службы Украины, с начала текущего сезона было экспортировано 487 тыс. тонн пшеницы (в 2024/25 МГ - 1,438 млн тонн), 191 тыс. тонн ячменя (477 тыс. тонн), 613 тыс. тонн кукурузы (1,511 млн тонн). Рожь в этом сезоне на экспорт не шла (за тот же период прошлого маркетингового года было экспортировано 300 тыс тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 30 июля оценивается в 3,3 тыс. тонн (в 2024/25 МГ - 4,7 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной - 3,1 тыс. тонн (4,3 тыс. тонн).

Напомним:

Ранее сообщалось, что сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине существенно отстает от прошлогодних темпов.

Ранее сообщалось, что урожай подсолнечника в Украине в 2025/26 МГ может сократиться с 14,1 млн тонн до 13,6 млн тонн. Ключевые регионы выращивания подсолнечника в Украине продолжают страдать от исторически низких запасов влаги в почве, усугубленных недостаточными зимними осадками.

Ранее сообщалось, что переработка подсолнечника в Украине в июне сократилась, составив около миллиона тонн (-11% к маю) - это ниже предыдущих ожиданий.

В завершившемся сезоне экспорт зерновых и масличных из Украины упал почти на 11 млн тонн. По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2024/2025 маркетинговом году Украина экспортировала 46,7 млн тонн зерновых и масличных, что значительно ниже предыдущего сезона (57,5 млн тонн зерновых и масличных).

В УЗА считают, что Украина в 2025/26 маркетинговом году сможет вырастить 83 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 5,5% больше чем в предыдущем МГ, когда было собрано 78,7 млн тонн. А экспорт вырастет до 24 млн тонн против 21,5 млн тонн в 2024/25 МГ.