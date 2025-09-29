Експорт соняшникової олії: Росія хоче замінити Україну на ринку Індії

Росія планує збільшити експорт соняшникової до Індії, прагнучи замінити українські поставки, які нині переорієнтовуються на Європу.

Про це пише Latifundist.com.

У сезоні 2025/26 це може відбутися через те, що українські постачальники зміщують фокус з Азії на Європу..

Як зазначили у консалтинговій компанії IKAR, Росія планує експортувати рекордні 5 млн т соняшникової олії у сезоні 2025/26. Індія залишається найбільшим покупцем цього продукту, на неї припадає третина всіх російських поставок.

Цього року росія також очікує рекордний урожай соняшнику. Дедалі більше фермерів відмовляються від вирощування пшениці, головної статті аграрного експорту країни, через її нижчу рентабельність, зазначає агентство Reuters.

Індія імпортує соєву та соняшникову олію з Аргентини, Бразилії, Росії та України. Вона є найбільшим у світі імпортером рослинних олій і відкрита до ідеї збільшення закупівель соняшникової олії з росії", — повідомило Reuters джерело в уряді Індії, додавши, що остаточні рішення ухвалюють приватні трейдери.

У російському Союзі виробників олій і жирів заявили, що виробництво рослинної олії, включно із соєвою та ріпаковою, цього року зросте на 7,5% і перевищить 10,5 млн т. І прогнозують рекордний обсяг експорту олій.

У агентстві Agroexport повідомили, що росія прагне збільшити й постачання зернових та бобових в Індію. Торік росія експортувала туди 0,8 млн тонн гороху, ставши другим за обсягами постачальником.

Нагадаємо:

У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 тис. тонн, що стало мінімальним місячним обсягом за більш ніж три роки. Це також другий найнижчий місячний показник за останні 14 сезонів.

Раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, який спричинили обмеженою пропозицією соняшника та переходом більшості заводів на переробку сої та ріпаку.

Раніше повідомлялося, що позиції української соняшникової олії на ринку Азії слабшають. Укоаїна суттєво втратила свої позиції на азійському ринку внаслідок складної логістики та високої конкуренції з боку дешевшої соєвої олії, а також соняшникової олії російського та аргентинського походження.

У липні 2025 року частка української соняшникової олії в імпорті Індії вперше за два роки перевищила російську.