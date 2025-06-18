Експерти пояснили, чому Ізраїль б’є по іранським газовим родовищам

Ізраїль прагне краху режиму в Іран, і атаками по енергетичній інфраструктурі хоче посилити соціальні заворушення проти Ісламської Республіки з боку іранського народу.

Про це йдеться у публікації France24.com.

У суботу Ізраїль завдав удару по величезному газовому родовищу Південний Парс, яке є найбільшим у світі родовищем природного газу, нагадує France24.com.

"Якщо Ізраїль вирішить атакувати енергетичну інфраструктуру, відключення електроенергії по всій країні можуть стати більш частими і масштабними і, врешті-решт, підірвуть довіру населення до своїх лідерів", – цитує видання експерта з Близького Сходу Філіппо Діоніджі з Брістольського університету.

"Існує пріоритетність цілей, – пояснив Клайв Джонс, професор регіональної безпеки в Школі управління та міжнародних відносин Даремського університету.

Перша - значно сповільнити або потенційно припинити ядерну програму Ірану. Другий - вдарити по військовій логістиці іі керівництву яке їх контролює", - сказав він.

"Якщо ви подивитеся на удари, які завдав Ізраїль, то побачите, що вони намагалися завдати удару по заводах, які постачають паливо іранським військовим –тих, що пов'язані з їхніми ракетними програмами, наприклад, або заправляють танкери", – зазначив Джонс.

Він застерігає, що коли країни зазнають нападу, "існує тенденція, що люди об'єднуються навколо прапора, навіть якщо їм не подобається режим".

Як повідомляла The Times of Israel, лише близько 15,8 млрд кубометрів природного газу було експортовано. Санкції та технічні обмеження означають, що майже весь газ, який Тегеран видобуває з родовища Південний Парс, йде на внутрішнє споживання в Ірані.

Загальний видобуток природного газу в Ірані у 2023 році становив 266,25 млрд кубометрів, а внутрішнє споживання - 255,5 млрд кубометрів

Нагадаємо:

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми і проти військових об'єктів Ірану.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль завдав удари по ядерному центру у Ісфагані, зруйновааши чотири об’єкти, зокрема хімічну лабораторію та об’єкт із виробництва металевого урану. Підземні частини в Ісфагані залишилися неушкодженими.

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що під час удару Ізраїлю по ядерному об'єкту в Натанзі було повністю зруйновано надземну частину заводу зі збагачення урану. Центрифуги на підземному ядерному об'єкті в Натанзі, Іран, могли бути повністю знищені внаслідок ізраїльського удару, що призвів до масштабного відключення електроенергії.

Ціни на нафту зросли через побоювання загострення між Іраном та Ізраїлем, що підвищує ризик подальших заворушень і можливого зриву постачання нафти з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Ціни на газ у Європі продовжують зростати через побоювання ескалації війни між Ізраїлем та Іраном. У понеділок ціни на природний газ у Європі зросли на 2,2% після стрибка на 4,8% у п’ятницю.

Як повідомлялося, вартість фрахту танкерів, що перевозять нафтопродукти з Близького Сходу, стрімко зросла останніми днями через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, яке підвищило ризики транспортування через Ормузьку протоку.