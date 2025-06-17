Ізраїль зруйнував один з ключових ядерних об'єктів Ірану

Центрифуги на підземному ядерному об'єкті в Натанзі, Іран, могли бути повністю знищені внаслідок ізраїльського удару, що призвів до масштабного відключення електроенергії.

Про це пише BBC.

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що під час удару Ізраїлю по ядерному об'єкту в Натанзі було повністю зруйновано надземну частину заводу зі збагачення урану.

Внаслідок цього стався раптовий збій електропостачання, який, за оцінками МАГАТЕ, із високою ймовірністю міг вивести з ладу або повністю знищити чутливі центрифуги.

Хоча сама підземна зала центрифуг не була безпосередньо вражена, відключення живлення могло спричинити втрату контролю над обертанням ротора, що призводить до руйнування всієї каскаду. За словами Гроссі, електрообладнання також зазнало значних пошкоджень.

Окрім Натанза, удари були завдані по ядерному центру в Ісфагані, де, за словами Гроссі, зруйновано чотири об’єкти, зокрема хімічну лабораторію та об’єкт із виробництва металевого урану. Підземні частини в Ісфагані залишилися неушкодженими.

У Фордоу та Хондабі пошкодження не зафіксовано. За даними ізраїльської армії, удари мали на меті зупинити спроби Ірану створити ядерну зброю. Ізраїль повідомив про ліквідацію дев’яти іранських науковців-ядерників.

Іран у відповідь заявив, що його ядерна програма має винятково мирний характер, і закликав МАГАТЕ засудити дії Ізраїлю як порушення міжнародного права. Іран також завдав ракетного удару у відповідь, що призвів до загибелі 24 осіб в Ізраїлі.

МАГАТЕ попереджає про ризик масштабної радіаційної аварії в разі подальшої ескалації. Радіаційний фон наразі залишається в межах норми.

Нагадаємо:

У 2015 році Іран підписав ядерну угоду, що обмежувала збагачення урану до 3,67%. Проте після виходу США з угоди у 2018 році Іран почав поступово порушувати обмеження й накопичив уран, збагачений до 60% – майже до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.