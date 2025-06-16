Газ у Європі дорожчає через авіаудари Ізраїлю по Ірану

Ціни на газ у Європі продовжують зростати через побоювання ескалації війни між Ізраїлем та Іраном.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок ціни на природний газ у Європі зросли на 2,2% після стрибка на 4,8% у п’ятницю. Це сталося на тлі триваючих бойових дій між Ізраїлем та Іраном, які тривають вже четвертий день поспіль.

Ринки реагують на ризик того, що подальша ескалація конфлікту може порушити постачання енергоресурсів з Перської затоки. Зокрема, через Ормузьку протоку проходить значна частина морських перевезень скрапленого природного газу. Хоча постачання наразі не зупинені, учасники ринку побоюються потенційних збоїв у критичний момент формування запасів у Європі.

Напруження посилилося після того, як Ізраїль несподівано завдав авіаударів по іранських військових та ядерних об'єктах. Ізраїль продовжує повітряну кампанію, демонструючи технічну перевагу, тоді як Іран стикається з труднощами у відповідях.

Крім геополітичних ризиків, трейдери в Європі також уважно стежать за ситуацією в Норвегії — найбільшому постачальнику трубопровідного газу до регіону. Там триває планове технічне обслуговування кількох ключових об'єктів.

Станом на 8:21 ранку в Амстердамі голландські ф’ючерси на найближчий місяць зросли на 1,81% — до 38,58 євро за мегават-годину.

Нагадаємо:

Фондові ринки країн Перської затоки вранці в неділю впали після того, як Ізраїль та Іран у ніч на неділю обмінялися новими атаками, що викликало побоювання розширення конфлікту на Близькому Сході.

У ніч на 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Унаслідок атаки загинуло троє людей, понад 200 дістали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.