Ціни на нафту відреагували на побоювання загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем

Ціни на нафту зросли через побоювання загострення між Іраном та Ізраїлем, що підвищує ризик подальших заворушень і можливого зриву постачання нафти з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 34 центи (0,5%) — до $73,57 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 29 центів (0,4%) — до $72,06. Упродовж попередньої торгової сесії обидва контракти зростали більш ніж на 2%.

У понеділок ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% на тлі надій, що конфлікт стихне після повідомлень у ЗМІ про бажання Ірану завершити бойові дії.

Однак побоювання посилились після того, як колишній президент США Дональд Трамп закликав "усіх" евакуюватися з Тегерана у дописі в соцмережах.

У вівторок, на п’ятий день бойових дій, іранські ЗМІ повідомили про вибухи та інтенсивну роботу ППО в Тегерані. В Ізраїлі пролунали сирени повітряної тривоги в Тель-Авіві у відповідь на іранські ракети.

"Конфлікт між Іраном і Ізраїлем ще свіжий і триває, а настрої інвесторів залишаються напруженими через 'ризики війни'," — зазначила старша аналітикиня ринку Phillip Nova Пріянка Сачдєва в електронному листі.

"Підвищена волатильність і обережність напередодні рішення ФРС США щодо процентних ставок також впливають на зростання цін на нафту," — додала вона. У вівторок розпочинається засідання Федерального комітету з відкритого ринку, що визначає монетарну політику США.

Попри все, увага ринку залишається зосередженою на невизначеності довкола ірано-ізраїльського протистояння.

Іран — третій за обсягами виробник нафти серед країн-членів ОПЕК. Існує побоювання, що бойові дії можуть порушити постачання іранської нафти, що призведе до зростання цін.

У понеділок ввечері американські ЗМІ повідомили, що Трамп нібито пропонує поновити переговори з Іраном щодо ядерної угоди. Водночас надходять повідомлення про інцидент із судноплавством у затоці Омана, що підкреслює ризики для компаній, які транспортують нафту та пальне в регіоні.

Нагадаємо:

Американські фондові індекси зросли, оскільки ціни на нафту знизилися після атак між Ізраїлем та Іраном, оскільки це не вплинуло на видобуток та експорт нафти, що заспокоїло інвесторів.