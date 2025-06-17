Конфлікт Ізраїлю та Ірану "підірвав" ціни на перевезення танкерів з Близького Сходу

Вартість фрахту танкерів, що перевозять нафтопродукти з Близького Сходу, стрімко зросла останніми днями через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном, яке підвищило ризики транспортування через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Baltic Exchange, за три торгові сесії до понеділка вартість доставки пального з Близького Сходу до Східної Азії зросла майже на 20%, а до Східної Африки — більш ніж на 40%. На тлі бойових дій між Ізраїлем і Іраном судновласники почали утримуватись від пропозицій своїх суден у регіоні.

Попри те, що серйозних атак на комерційні судна в Перській затоці поки не було, ринок залишається напруженим. Ормузькою протокою проходять ключові маршрути експорту нафти з країн регіону, таких як Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати.

У вівторок ставки продовжили зростати, за оцінками брокерів та судновласників.

Так, базова ставка для танкера середнього розміру, який перевозить нафтопродукти з Близького Сходу до Японії (маршрут TC1), у понеділок зросла до 136 пунктів Worldscale проти 114 у четвер. Для менших суден на цьому ж напрямку (TC5) ставка піднялася з 139 до 167 пунктів.

Для середніх танкерів на маршруті з Перської затоки до Східної Африки (TC17) ставка зросла з 202 до 287 пунктів Worldscale.

Пункти Worldscale — це відсотковий показник від базової ставки, яка встановлюється на початку року для кожного основного маршруту.

Нагадаємо:

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми і проти військових об'єктів Ірану.

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.