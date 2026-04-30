СБУ атакувала інфраструктуру одного з найбільших російських НПЗ

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

Йдеться про НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України.

Як зазначили в СБУ, це один із найбільших нафтопереробних заводів росії потужністю майже 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 — ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу.

Також СБУ сьогодні повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з'явилися нові осередки пожежі.

Нагадаємо:

Вночі проти 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Пермь", яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною.