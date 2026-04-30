Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

СБУ атакувала інфраструктуру одного з найбільших російських НПЗ

Альона Кириченко — 30 квітня, 13:10
СБУ атакувала інфраструктуру одного з найбільших російських НПЗ
Ілюстративне фото
Getty Images

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

Йдеться про НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України.

Як зазначили в СБУ, це один із найбільших нафтопереробних заводів росії потужністю майже 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 — ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу.

Також СБУ сьогодні повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з'явилися нові осередки пожежі.

Нагадаємо:

Вночі проти 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Пермь", яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною.

СБУ нафта НПЗ РФ

НПЗ

Атака Ірану по Саудівській Аравії зупинила НПЗ двох нафтогігантів
Китайські НПЗ хочуть закупити нафту з Ірану через зниження цін – Reuters

Останні новини