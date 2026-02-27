Засновник Yandex відмовився від російського громадянства

Засновник Yandex Аркадій Волож відмовився від російського громадянства майже через два роки після того, як продав свою частку в провідній пошуковій системі Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цього тижня мільярдер отримав підтвердження, що він більше не є громадянином Росії, повідомило джерело Bloomberg.

62-річний Волож приєднався до групи магнатів, серед яких засновник DST Global Юрій Мільнер і засновник Тінкофф Банку Олег Тінков, які народилися в СРСР і відмовилися від російських паспортів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Волож має ізраїльський паспорт і проживає там більше десяти років. Він перетворив Yandex на технологічного гіганта, який домінує на російському ринку пошукових систем, а також пропонує послуги від виклику таксі до електронної комерції.

Після початку війни Yandex зазнав сильного тиску як в Росії, так і за кордоном.

Торгівля його акціями на біржі Nasdaq була припинена відразу після вторгнення в лютому 2022 року.

У червні того ж року Волож пішов у відставку з посади генерального директора Yandex після того, як на нього були накладені санкції Європейського Союзу. Блок назвав причиною таких заходів роль Yandex у просуванні російської пропаганди та дезінформації.

Наступного року Волож публічно засудив вторгнення в Україну.

