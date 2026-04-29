СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію біля Пермі в Росії

Вночі проти 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Пермь", яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

Йдеться, що ця станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через неї нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Унаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

Нагадаємо:

