Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію біля Пермі в Росії

Альона Кириченко — 29 квітня, 13:40
СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію біля Пермі в Росії
Getty Images

Вночі проти 29 квітня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Пермь", яка розташована за понад 1500 км від кордону з Україною.

Про це інформує пресслужба Служби безпеки України.

Йдеться, що ця станція належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через неї нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Унаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

Нагадаємо:

Служба безпеки України ударними безпілотниками уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101.

СБУ нафта РФ війна

РФ

СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію біля Пермі в Росії
Останні новини