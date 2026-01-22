У Києві заарештували нерухомість "Росатома"

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, які незаконно заволоділи будівлею в історичній частині столиці в інтересах російського "Росатома".

Про це інформує Національна поліція України.

"Судитимуть членів організованої групи, які незаконно заволоділи будівлею у столиці, кінцевим бенефіціарним власником якої є "росатом" країни-агресора", – повідомили у департаменті комунікації Нацполіції.

Вартість нерухомості, кінцевим бенефіціарним власником якої є підприємство країни-агресора, перевищує 55 млн грн.

"Аби приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна", – зазначено у повідомленні.

"За даними слідства, підозрювані виготовили підроблений договір купівлі-продажу та фальшиву технічну документацію. На підставі цих документів вони зареєстрували право власності на об'єкт за одним зі співучасників", – повідомляє також Офіс генерального прокурора..

Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива – акціонерне товариство, яке безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом", має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі.

"На будівлю, вартістю 55 789 000 гривень, а також на майно зловмисників, приблизною вартістю 3 500 000 гривень накладено арешт", – повідомляє поліція.

Досудове розслідування здійснювали слідчі головного слідчого управління Нацполу за оперативного супроводу департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи, яка шахрайським шляхом заволоділи нежитловою будівлею скеровано до суду для вирішення справи по суті. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські санкції щодо російської енергетичної компанії "Росатом" ввели за поданням Міністерства енергетики через окупацію атомних обʼєктів України.

Президент Володимир Зеленський указами запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування санкцій щодо активів російського бізнесмена Сергія Кабаргіна, який був бенефіціаром "Кіровоградського рудоуправління".

Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу "Титан-2". Холдинг здійснює будівництво об'єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом".