У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у РФ – ЗМІ

Геннадій Мінін, який володіє пакувальним комбінатом і картонно-тарними комбінатами, може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях.

«Бізнесмен Геннадій Мінін, який володіє «Трипільським пакувальним комбінатом» і «Рубіжанським картонно-тарним комбінатом», може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на окупованих територіях Донеччини та Луганщини», – зазначає сайт.

На це вказують отримані журналістами документи, а на його російське громадянство — дані російської податкової, які є у повідомленні.

Журналісти "Слідство.Інфо", проєкту Радіо Свобода "Схеми" та KibOrg виявили , що після початку повномасштабного включення в російський реєстр юридичних осіб з'явилися дві компанії з такими ж назвами, як підприємство, яке контролює Геннадій Мінін.

Ідеться про ЧАТ "РКТК" (створене влітку 2022 року в місті Рубіж Луганської області) та ТОВ "Донмакр" (зареєстроване восени того ж року в Донецьку).

У реєстрі юридичних осіб РФ немає відомостей про засновників "Рубежанського картонно-тарного комбінату", але вказаний керівник — Геннадій Михайлович Мінін.

"Співвласниками російського "Донмакру", відповідно до витягу, є російське ЧАО "РКТК" та двоє підприємців — Олександр Бабаш та Антон Воронін. Це бізнес-партнери Геннадія Мініна в українському картонному бізнесі", – зазначають розслідувачі.

Журналісти з власних джерел отримали низку документів, що стосуються діяльності цих компаній. У них згадується Геннадій Мінін. Він фігурує як учасник зборів ТОВ "Донмакр" та як директор ЧАО "РКТК".

"Підписи, що стоять біля його прізвища, схожі на ті, які журналісти відшукали на документах українських компаній бізнесмена", – говорится в публікації.

Відповідно до інформації, наданої KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. На це вказують і результати перевірки паспортів на сайті російської податкової, а також на порталі "Госуслуги", стверджують розслідувачі.

Адвокат бізнесмена надіслав журналістам письмове заперечення, у якому раніше жодних паспортів документів російського клієнта ніколи не отримували у зв'язку з відсутністю громадянства, та відсутністю права на таке громадянство.

У листі також ідеться, що Геннадій Мінін не має стосунку до реєстрації та діяльності ЧАО "РКТК" та ТОВ "Донмакр" на окупованих українських теренах.

"Клієнт ніколи не знайомився та не підписував підписаних документів, а його підпис із зображенням виготовлений або шляхом проставлення факсиміле (друк із підписом із зображенням), або шляхом накладення підпису з електронним зображенням, про те, що очевидно видав їх повну ідентичність", — цитує лист "Слідство.Інфо".

Юрист стверджує, що в наведених зображених документах можна свідчити про неправомірні дії третіх осіб із призначенням заволодіння активами ПрАТ "РКТК", які були в м. Рубіжному Луганській області, або спрямовані на завдання іншої шкоди Клієнту, в тому числі репутаційної.

У місті Тимашевськ Краснодарського краю РФ працює російське підприємство "Пекэджинг Кубань", яким, відповідно до звітної компанії, володіє український "Рубіжанський картонно-тарний комбінат" (частка Геннадія Мініна в останньому — 99,19%).

За даними модуля аналітики Bi Prozorro , з початку "Трипільський пакувальний комбінат", яким керує і володіє Геннадій Мінін (частка 99,19%) після повномасштабного вторгнення АТ "Укрпошта" укладено контрактів на постачання коробок і цих ящиків на суму 89 тис. грн.

