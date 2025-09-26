Економія нульова: "Енергоатом" замовив обладнання угорській "прокладці" українців

"Енергоатом" замовив компанії "Extra Service Trading Kft." (Угорщина) електромеханічного обладнання на 4,96 млн євро, власниками якої є українці.

Про це пише сайт "Наші гроші".

За даними у системі "Прозорро", АТ "НАЕК "Енергоатом" 18 вересня за результатами тендеру замовило компанії "Extra Service Trading Kft." електромеханічного обладнання на 4,96 млн євро, або 238,87 млн грн з нульовою економією, говориться у публікації.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

До 15 грудня 2026 року в Південноукраїнськ поставлять два мобільні комплекси виконання ремонтних операцій на циліндрах парових турбін ІТС 120 виробництва "INOS GmbH & Co. KG" (Німеччина) по 2,48 млн євро, або 119,44 млн грн.

Договір передбачає аванс 30% і виплату решти протягом пів року після поставки.

"При цьому спершу авансу не передбачалось, однак анонімна фірма попросила аванс 50%, бо постачання складного високотехнологічного обладнання іноземного виробництва пов’язане із значними авансовими витратами на етапі виробництва, закупівлі комплектуючих, митного оформлення і логістики", – повідомляють "Наші гроші".

Фірма також нарікала, що в умовах воєнного стану в Україні господарська діяльність ускладнена: існують ризики перебоїв у логістичних ланцюгах, зростає вартість фінансування та виникають додаткові витрати, без яких, мовляв, виконання договору у визначені строки є практично неможливим без передоплати.

Зрештою замовник вирішив дозволити аванс 30%, говориться у повідомленні

Угорська "Extra Service Trading Kft." була створена 10 лютого 2022 року. Директоркою фірми є Лариса Папп із Будапешта, а власниками – українці Андрій Михайлович Панченко та Олексій Васильченко з Києва, зазначають "Наші гроші".

На сайті фірми повідомляється, що вона є постачальником промислових послуг у галузях електроенергетики, нафтогазової, хімічної, нафтохімічної та гірничодобувної промисловості, суднобудування та металургії.

З 2022 року вона отримала замовлень від "Енергоатома", АТ "Укрнафта", АТ "Укртранснафта" і ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" на 386,55 млн грн. Нинішнє замовлення є найбільшим, пишуть "Наші гроші".

