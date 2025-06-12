Економіка України може випередити російську – міністр фінансів США

Через двадцять років економіка України може випередити російську.

Таку думку під час слухань у Конгресі висловив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент.

Він зазначив, що стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим захистом для України. І додав, що цю думку поділяє президент США Дональд Трамп.

Бессент також нагадав, що коли впала Берлінська стіна, українська та польська економіки були однаковими, проте зараз економіка Польщі випереджає Україну втричі.

За його словами, для того, щоб випередити російську економіку, Україні портібне ефективне управління, партнерство із США, залучення глобальних інвестицій. "І я думаю, що це буде дуже сильним стримуючим фактором для будь-кого, хто тоді буде керувати Росією", – акцентував він.

При цьому американський міністр наголосив, що жодна країна, яка допомагала Росії у війні проти України – грошима, військовими чи обладнанням для російської зброї – не матиме права бути учасником процесу відбудови України.

"Ви не можете руйнувати країну, знищувати людей, руйнувати життя, а потім отримувати гроші за її відновлення", – підкреслив він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше мільярда євро, повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України.

Раніше повідомлялося Транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд дол, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд дол.

Також міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що за три роки війни Росії проти України гірничодобувний сектор України втратив близько 1,7 трильйона доларів.