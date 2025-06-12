Экономика Украины может опередить российскую - министр финансов США

Через двадцать лет экономика Украины может опередить российскую.

Такое мнение во время слушаний в Конгрессе высказал министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент.

Он отметил, что стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе станет лучшей защитой для Украины. И добавил, что это мнение разделяет президент США Дональд Трамп.

Бессент также напомнил, что когда упала Берлинская стена, украинская и польская экономики были одинаковыми, однако сейчас экономика Польши опережает Украину втрое.

По его словам, для того, чтобы опередить российскую экономику, Украине необходимо эффективное управление, партнерство с США, привлечение глобальных инвестиций. "И я думаю, что это будет очень сильным сдерживающим фактором для любого, кто тогда будет управлять Россией", - акцентировал он.

При этом американский министр подчеркнул, что ни одна страна, которая помогала России в войне против Украины - деньгами, военными или оборудованием для российского оружия - не будет иметь права быть участником процесса восстановления Украины.

"Вы не можете разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизни, а потом получать деньги за ее восстановление", - подчеркнул он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в прошлом году премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина нуждается от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

Для восстановления украинской портовой инфраструктуры нужно не менее миллиарда евро, сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.

Ранее сообщалось Транспортная система Украины понесла убытки на более 36 млрд долл, а потребности в восстановлении уже превышают 77 млрд долл.

Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила, что за три года войны России против Украины горнодобывающий сектор Украины потерял около 1,7 триллиона долларов.