Держстат погіршив оцінку зростання економіки України у півтора раза

Український ВВП в другому кварталі збільшився лише на 0,4% – це у півтора раза менше, ніж у попередніх прогнозах.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

У другому кварталі 2026 року реальний ВВП зріс на 0,3% порівняно з попереднім кварталом (ураховуючи сезонний фактор) та на 0,4% порівняно з другим кварталом 2025 року.

Номінальний ВВП України становив 2 305,7 млрд грн.

Інфографіка: Держстат

Оцінку зростання ВВП у другому кварталі змінили через уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства (звіти про виконання державного та місцевого бюджетів).

Також вплинуло отримання Держстатом розширених даних Платіжного балансу, надходження нових даних від НБУ та додаткових даних зі статистики послуг щодо поштової, кур'єрської діяльності та телекомунікацій.

Нагадаємо:

Раніше Держстат оцінював зростання реального ВВП України у другому кварталі 2026 року в 0,6% у річному вимірі, тобто порівняно з другим кварталом 2025 року.