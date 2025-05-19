Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України

Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році – відповідно до 4,7% з 5,9%.

Про це йдеться в опублікованому документі 19 травня, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2025 році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2,0%, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні.

Експорт знизиться, що відображатиме падіння промислового виробництва, особливо в енергоємних галузях, які постраждали від високих цін на енергоносії, а також закриття "Покровськвугілля", ключового постачальника для металургійної промисловості", – пояснила Єврокомісія.

Вона очікує, що експорт сільськогосподарської продукції також знизиться через зменшення запасів після поганого врожаю 2024 року, спричиненого несприятливими погодними умовами.

Як вважають експерти ЄК, високий імпортний попит на енергоносії, вугілля та матеріали, пов'язані з обороною та реконструкцією, підтримуватиме високий рівень імпорту, що призведе до від'ємного внеску чистого експорту до зростання ВВП.

Відповідно до прогнозу, експорт у 2025 році збільшиться всього на 1,8%, тоді як 2026 року – на 11,4%, тоді як відповідно зростання імпорту складе 5,5% та 6,0%.

Згідно з прогнозом, у перспективі до 2026 року зростання реального ВВП прискориться до 4,7% за технічного припущення, що з початку року будуть створені умови для поступового нарощування зусиль з відновлення на ранніх стадіях.

Очікується, що відновлення відбуватиметься завдяки зростанню інвестицій у реконструкцію, усуненню вузьких місць в експорті та покращенню економічної впевненості, що має переважити стримуючий ефект від поступового скорочення видатків на оборону.

Нагадаємо:

Європейський банк розвитку та реконструкції (ЄБРР) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік до 3,3% з 3,5%, які він очікував у лютому.