До Китаю знову прилетів Boeing, який у квітні повернули виробнику через тарифи

У Китаї приземлився новий Boeing 737 MAX, ознаменувавши відновлення поставок китайським клієнтам

Про це пише агентство Reuters.

Поставку здійснили після того, як Пекін і Вашингтон пішли на послаблення тарифної війни, зазначає Reuters. Агентство нагадує, що американський виробник припинив поставки нових літаків до Китаю в квітні, "коли дві найбільші економіки світу підвищили тарифи один проти одного". Наприкінці травня Boeing заявив, що відновить поставки в червні після того, як тарифи будуть тимчасово знижені на 90 днів.

Літак, пофарбований у ліврею авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився в центрі добудови Boeing в Чжоушані поблизу китайського комерційного центру Шанхаю після вильоту з Сіетла в суботу і зупинок для дозаправки на Гаваях і Гуамі під час перетину Тихого океану.

"Дані програми відстеження Flightradar24 свідчать, що Boeing переправив літак до Чжоушаня в березні, а потім повернув його до США в середині квітня, коли китайські авіалінії припинили приймати нові літаки Boeing", – говориться у публікації.

У квітні компанія Boeing повернула до Сполучених Штатів щонайменше три літаки 737 MAX. Хоча ці літаки встигли доправити до Чжоушаня, де ті "мали отримати останні штрихи перед передачею китайським перевізникам". І першим повернувся той самий літак, який нині знову приземлився Чжоушані, пише Reuters.

Boeing раніше заявляв, що клієнти в Китаї не приймуть нові літаки через тарифи, і він сподівався перепродати потенційно десятки літаків, однак так і не зробив цього.

До кінця року Boeing планував поставити китайським авіакомпаніям 50 літаків, 41 з яких перебуває у виробництві або на стадії збірки. На Китай припадає близько 10% комерційного портфеля замовлень Boeing і це важливий авіаційний ринок. Boeing заявив, що китайські авіакомпанії і Boeing серйозно постраждали від запроваджених США тарифів, додає Reuters.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing авіакомпаніям після торгового перемир'я зі Сполученими Штатами. Офіційні особи в Пекіні почали повідомляти вітчизняним перевізникам і державним установам, що поставки літаків, вироблених в США, можуть бути відновлені.

20 квітня літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника. Він був першою жертвою двосторонніх тарифів. Другий літак вирушив назад до США через обопільні мита 21 квітня.

Раніше повідомлялося, що Китай розглядає можливість замовити сотні літаків конкурента Boeing, європейського Airbus. З китайськими авіакомпаніями ведуться переговори про приблизно 300 літаків, як вузькофюзеляжних, так і широкофюзеляжних. Тоді зазначалося, що акції Airbus піднялися на 2,3%.