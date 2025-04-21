Черговий літак Boeing для авіакомпанії Китаю повернувся до США

Другий літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, вирушив назад до США через обопільні мита, які ввів президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Літак моделі 737 MAX 8 приземлився на території США — в Гуамі, який є проміжною зупинкою для рейсів між американським виробничим центром Boeing у Сіетлі та китайським завершальним центром у Чжоушані, де літаки доопрацьовуються і готуються до передачі китайському замовнику.

У неділю ще один літак 737 MAX авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив зворотний рейс із Чжоушаня до Сіетлу, де приземлився на аеродромі Boeing Field.

У понеділок представник Xiamen Airlines підтвердив, що два літаки, які мали надійти авіакомпанії, повернулися до США, однак не пояснив причин.

Наразі незрозуміло, хто ухвалив рішення про повернення обох літаків до США — китайська сторона, Boeing чи якась третя сторона.

Втім, Boeing може знайти іншого покупця, наприклад, Malaysia Airlines, яка заявила, що веде переговори про придбання літаків, якщо китайські компанії відмовляться від нових поставок.

Цього місяця Трамп підвищив базові тарифи на імпорт з Китаю до 145%, у відповідь Китай запровадив 125% тариф на американські товари.

Для китайської авіакомпанії отримання нового літака Boeing 737 MAX, вартістю близько $55 мільйонів (за оцінкою консалтингової компанії IBA), може виявитися фінансово невигідним через такі мита.

Повернення літаків моделі 737 MAX стало ще одним сигналом про порушення ланцюга постачання нових літаків, що раніше здійснювалися безмитно.

Ця ситуація виникає на тлі того, як Boeing почала оговтуватися після майже п’ятирічної заборони на імпорт 737 MAX до Китаю та попередніх раундів торговельного конфлікту.

На думку аналітиків, плутанина з митами може призвести до того, що багато постачань літаків опиняться у підвішеному стані, і деякі генеральні директори авіакомпаній вже кажуть, що воліли б відкласти прийом літаків, ніж платити високі мита.

Нагадаємо:

Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

Літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, в неділю приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника, який став жертвою двосторонніх тарифів.