У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів, які будуть розгорнуті там, де немає можливості облаштувати стаціонарні.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Виконавцями будуть – райдержадміністрації, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях", - повідомив Кличко.

За його словами, На минулій сесії Київрада розглянула питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста.

"За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. Відремонтували майже 2000 укриттів. Цього року на укриття виділили 4 млрд грн", - продовжив він.

Є райони, де немає метро чи стаціонарних укриттів: житлові масиви, що віддалені від центру, лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні, каже Кличко.

Нагадаємо:

У 2024 році Київ виділив 2,4 млрд грн на облаштування укриттів, покращення пожежної безпеки в школах, підготовку їх до зими та та створення навчальних осередків з предмета "Захист України".