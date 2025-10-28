У мерії Києва зривають план розгортання системи мобільних укриттів – заява КМВА

Директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік зриває план розгортання системи мобільних укриттів.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Мерія вимагає, щоб вироби закуповували виключно апарати районних в місті Києві державних адміністрацій. Такі розʼяснення за підписом Репіка отримали РДА", – говориться у повідомленні.

"Це бомба, яку фінансисти мерії свідомо підкладають під райони, адже апарати нічого крім паперу, кнопок і компʼютерів не купують", – зазначив Ткаченко у Телеграм.

За його словами, закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель. І які розуміються в будівельних конструкціях.

"РДА в усіх попередніх випадках мали виключне право визначити, хто саме буде це робити. Тепер мерія ультимативно не залишає вибору", – написав він.

Ткаченко зауважив, що Репік підпорядковується Петру Пантелеєву, заступнику мера Кличка.

"Обидва чиновники призначаються з волі особисто Кличка, підконтрольні йому повністю. Вони всі знають, що роблять – зривають появу хоч одного мобільного укриття", – говориться у повідомленні.

"Головам РДА так і сказали: ви це придумали з начальником КМВА, тепер придумайте, як поставити ці укриття. Хоча раніше мер новину про встановлення укриттів показав як особисту перемогу", – розповів Ткаченко.

Нагадаємо:

У Києві планують встановити 500 мобільних укриттів, які будуть розгорнуті там, де немає можливості облаштувати стаціонарні.

У 2024 році Київ виділив 2,4 млрд грн на облаштування укриттів, покращення пожежної безпеки в школах, підготовку їх до зими та та створення навчальних осередків з предмета "Захист України".