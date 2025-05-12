Для реалізації угоди із США Рада розгляне законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу

Бюджетний комітет ВР планує розгляд законопроєкту щодо змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди із США, необхідний для роботи інвестиційного фонду відбудови.

Про це з посиланням на нардепа Ярослава Железняка пише УНН.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 13 травня планує розглянути законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин. Після чого, ймовірно, відбудеться його розгляд у залі парламенту повідомив Железняк.

"Крім самої ратифікації ще має бути прийнятий (як мінімум) законопроект внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови №13256. Тут завтра зранку буде бюджетний комітет по ньому і, скоріш за все, завтра вже за основу схвалять у Раді", – повідомив він.

Розгляд законопроєкту на засіданні комітету, а також альтернативного до нього законопроєкту планується на 10:00.

Кабінет міністрів ухвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин.

Нагадаємо:

Україна 12 травня закінчила ратифікацію угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Закон про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови повернуто з підписом від Президента України. Цей крок завершує формальну процедуру ратифікації угоди

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. За проголосували 338 депутатів. Ніхто з народних обранців не утримався та не був проти.

1 травня Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів. "Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна", – повідомила вона.