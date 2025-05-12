Для реализации соглашения с США Рада рассмотрит законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс

Бюджетный комитет ВР планирует рассмотрение законопроекта об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США, необходимый для работы инвестиционного фонда восстановления.

Об этом со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка пишет УНН.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 13 мая планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. После чего, вероятно, состоится его рассмотрение в зале парламента сообщил Железняк.

"Кроме самой ратификации еще должен быть принят (как минимум) законопроект внесения изменений в Бюджетный кодекс по реализации Соглашения между Украиной и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления №13256. Здесь завтра утром будет бюджетный комитет по нему и, скорее всего, завтра уже за основу примут в Раде", - сообщил он.

Рассмотрение законопроекта на заседании комитета, а также альтернативного к нему законопроекта планируется на 10:00.

Кабинет министров принял и внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым.

Напомним:

Украина 12 мая закончила ратификацию соглашения о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Закон о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления возвращен с подписью от Президента Украины. Этот шаг завершает формальную процедуру ратификации соглашения

8 мая Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США. За проголосовали 338 депутатов. Никто из народных избранников не воздержался и не был против.

1 мая Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам. "Совместно с министром финансов США Скоттом Бессантом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина", - сообщила она.