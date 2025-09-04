Дія.Картка: мультирахунок відкрили вже понад мільйон українців

Понад мільйон українців відкрили Дія.Картку — мультирахунок для особистих коштів, державних виплат та соцдопомоги.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Дія.Картка — новий рівень зручності для керування вашими фінансами. Особисті кошти, виплати за державними програмами та соціальна допомога тепер на одному зручному мультирахунку", – написав він у Telegram.

На Дія.Картку можна отримати: єКнигу, єМалятко, Пакунок школяра, військові облігації, ветеранський спорт, допомогу по безробіттю, допомогу ВПО, виплату пенсій, допомогу від міжнародних організацій тощо.

"Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки", – уточнив міністр.

Нагадаємо:

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що у застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися 6 новими сервісами.

"На порталі "Дія" запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший АІ-based сервіс – довідка про доходи. Вам потрібно просто написати запит у чат – і АІ допоможе вам отримати довідку", – повідомив він.

Як повідомлялося, з 1 вересня на порталі "Дія" запрацював Дія.АІ.

Українці у липні придбали товарів місцевого виробництва на 5,07 млрд грн у межах програми "Національний кешбек". Це найбільша сума за місяць від старту програми.

Під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ податківці вперше на практиці використали стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).