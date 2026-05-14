У застосунку "Дія" запустили ШІ-агента: що він вміє?

ШІ-асистент Дія.AI став доступний у мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Відтепер через чат у смартфоні можна отримати витяг про місце проживання дорослого або дитини, а також сплатити штрафи за порушення ПДР.

У сервісі заявляють, що для отримання документа більше не потрібно шукати окрему послугу в меню, достатньо написати запит у чаті. У випадку зі штрафами асистент має надсилати повідомлення про нове порушення і одразу давати посилання на оплату.

Щоб скористатися новими функціями, потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії, натиснути на іконку Дія.AI і написати в чат, яку послугу потрібно отримати.

Нагадаємо:

25 листопада 2025 року стало відомо, що Кабмін планує офіційно дозволити використання технологій штучного інтелекту (ШІ) на порталі "Дія".