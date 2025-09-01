Штучний інтелект в "Дії": на порталі запустили Дія.АІ

1 вересня на порталі "Дія" запрацював Дія.АІ.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він наголосив, що Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою AI.

"Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Незабаром він буде доступним і в мобільному застосунку", – написав Федоров в Telegram.

За його словами, Дія.АІ вміє:

1. Надавати послуги

В чаті можна отримати першу послугу — довідку про доходи. Просто написати: "Потрібна довідка про доходи" — і вона з'явиться в кабінеті на порталі Дія. Найближчим часом з'являться ще 5 послуг, які зможе надавати Дія.АІ.

2. Розповідати про послуги в "Дії"

Як відкрити ФОП? Що таке Пакунок малюка? Тепер не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі — просто запитайте в Дія.АІ.

3. Добирати послугу під вашу ситуацію

Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.

"Зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тестування. Ми будемо далі його навчати, щоб він ще швидше і якісніше реагував на запити. Для цього потрібен ваш фідбек — тож тестуйте і ставте лайки, дизлайки та пишіть коментарі просто в чаті", – інформує Федоров.

Він підкреслив, що місія України — до 2030 року увійти до топ-3 країни світу за розробкою та інтеграцією ШІ в публічний сектор.

Нагадаємо:

Наприкінці серпня Федоров повідомляв, що в застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися 6 новими сервісами.