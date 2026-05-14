У Харкові відновили роботу "Дія.Бізнес": як підтримують підприємців у прифронтовому місті

У Харкові після вимушеної паузи відновив роботу офлайн-центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес".

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри 14 травня.

Оновлений простір площею 300 квадратних метрів працює як платформа для розвитку. Підприємці отримують безоплатні консультації з маркетингу, фінансів, продажів, податків та юридичних питань.

Крім того, локація об'єднує бізнес на лекціях, воркшопах і практичних зустрічах, де можна шукати партнерів та планувати масштабування власної справи.

Підприємці також можуть отримати фахову консультаційну підтримку, обмінюватися досвідом.

Команда центру зробила окремий фокус на локальних виробниках.

У просторі працює фізична pop-up-локація: підприємці презентують свої товари, збирають відгуки клієнтів та аналізують попит ще до масового запуску.

Також компанії можуть просувати продукцію онлайн у віртуальній Pop-Up-зоні без додаткових витрат.

Підприємці можуть пройти онлайн-оцінювання "Компас цифрової зрілості". Цей інструмент допомагає визначити рівень диджиталізації компанії та скласти персоналізовану дорожню карту для впровадження інновацій.

Як наголосив під час відкриття директор директорату розвитку цифрових інновацій Мінцифри Артем Платонов, під час війни цифровізація стає реальним інструментом виживання та допомагає бізнесу залишатися гнучким.

Харків став точкою старту національної мережі "Дія.Бізнес" у 2020 році.

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Харкові відкрито з ініціативи Kharkiv IT Cluster спільно з Мінцифри та Офісом з розвитку підприємництва та експорту, а також за фінансової підтримки ініціативи "Партнерство за сильну Україну" та уряду Великої Британії через UK aid у межах програми BLOOM.