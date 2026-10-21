Удар РФ знищив ще один датацентр України
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ДСНС
Датацентр GigaCenter зазнав критичних пошкоджень унаслідок російського удару 20 жовтня.
Про це повідомили в GigaCenter.
Компанія припиняє роботу на невизначений термін, усі співробітники залишилися неушкодженими.
"Проте, на жаль, ми вимушені припинити свою роботу на невизначений термін. Усі деталі щодо клієнтського обладнання ми повідомимо клієнтам особисто", — йдеться в заяві.
Інформації про можливі строки відновлення компанія не повідомила.
Нагадаємо:
Унаслідок нічної балістичної атаки 19 жовтня повністю вийшли з ладу обладнання та інфраструктура датацентру "Датагруп", відновити його роботу неможливо.