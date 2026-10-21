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Удар РФ знищив ще один датацентр України

Артур Крижний — 21 жовтня, 19:10
Удар РФ знищив ще один датацентр України
Ілюстративне фото
ДСНС

Датацентр GigaCenter зазнав критичних пошкоджень унаслідок російського удару 20 жовтня.

Про це повідомили в GigaCenter.

Компанія припиняє роботу на невизначений термін, усі співробітники залишилися неушкодженими.

"Проте, на жаль, ми вимушені припинити свою роботу на невизначений термін. Усі деталі щодо клієнтського обладнання ми повідомимо клієнтам особисто", — йдеться в заяві.

Інформації про можливі строки відновлення компанія не повідомила.

Нагадаємо:

Унаслідок нічної балістичної атаки 19 жовтня повністю вийшли з ладу обладнання та інфраструктура датацентру "Датагруп", відновити його роботу неможливо.

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