Disney объявил о сокращении штата

Компания Disney заявляет, что увольняет еще несколько сотен работников по всему миру из разных отделов.

Об этом пишет BBC.

Как отмечается в публикации, гигант индустрии развлечений оказался под давлением, поскольку зрители отказываются от подписки на кабельное телевидение в пользу стриминговых платформ.

"Поскольку наша индустрия трансформируется быстрыми темпами, мы продолжаем оценивать пути эффективного управления нашим бизнесом, одновременно поддерживая современное творчество и инновации, которые потребители ценят и ожидают от Disney", - рассказал представитель компании в интервью BBC.

Последние сокращения рабочих мест произошли после крупных увольнений, объявленных в 2023 году, когда около 7 000 работников были уволены для экономии 5,5 млрд долл. Тогда сокращения коснутся многих команд, включая маркетинговые отделы кино- и телевизионных подразделений.

Всего в компании работают 233 тыс сотрудников, из которых чуть более 60 тыс находятся вне США.

Напомним:

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли ввести 100% пошлину на всю импортируемую в США кинопродукцию.

"Киноиндустрия в Америке быстро умирает. Другие страны предлагают различные стимулы, чтобы забрать наших кинопроизводителей и студии из Соединенных Штатов. Голливуд и многие другие места в США опустошаются. Это согласованные усилия других наций, а значит - угроза национальной безопасности", - заявил Трамп.

Впоследствии сообщалось, что акции американских медиакомпаний упали после того, как Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% пошлину на все фильмы, снятые за пределами США.

Объявление Трампа было малосодержательным: не было уточнено, будут ли касаться пошлины стриминговых платформ или кинотеатров, а также - по какому принципу будут рассчитываться пошлины: от затрат на производство или кассовых сборов.

"Больше всего рискует Netflix, ведь значительную часть контента компания создает за рубежом для международной аудитории", - пишет агентство. Акции стримингового сервиса упали на 2,5% на предыдущих торгах.

Ранее также сообщалось, что Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально анонсировали сделку о слиянии, по которой Amazon приобретет MGM за 8,45 млрд долларов.

Отмечается, что Metro-Goldwyn-Mayer, которой принадлежат права на серию фильмов о Джеймсе Бонде, дополнит Amazon Studios, которая преимущественно сосредоточена на производстве телевизионных программ.