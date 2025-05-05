Трамп оголосив митну війну іноземним фільмам – акції медіаринку США пішли вниз

Акції американських медіакомпаній впали після того, як Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 100% мито на всі фільми, зняті за межами США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Оголошення Трампа було малозмістовним: не було уточнено, чи стосуватимуться мита стримінгових платформ або кінотеатрів, а також — за яким принципом розраховуватимуться мита: від витрат на виробництво чи касових зборів.

"Найбільше ризикує Netflix, адже значну частину контенту компанія створює за кордоном для міжнародної аудиторії", - пише агентство. Акції стримінгового сервісу впали на 2,5% на попередніх торгах.

За нею вниз потягнулися й інші медіакомпанії: Disney, Warner Bros Discovery і власник Universal — Comcast — 0,7-1,7%. Акції мереж кінотеатрів, як-от Cinemark і IMAX, впали на 5,4% та 5,9% відповідно.

Хоча Лос-Анджелес і є історичним центром кіноіндустрії, за останні роки студії все частіше переносять зйомки до Великої Британії, Канади, Австралії — через податкові пільги й дешевшу робочу силу.

Більшість цьогорічних номінантів на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм" були зняті не в США. А згідно з опитуванням серед керівників студій щодо місць для зйомок у 2025–2026 роках, п’ять найпопулярніших варіантів — усі за межами США.

Примусове повернення виробництва до Америки, ймовірно, збільшить бюджети фільмів і зруйнує вже налагоджений глобальний ланцюг виробництва — наприклад, зйомки в Європі, постпродакшн у Канаді, а візуальні ефекти — в Південно-Східній Азії.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі запровадити 100% мито на всю імпортовану в США кінопродукцію.