Удари по датацентрах виявили недоліки в підготовці банків – Пишний

Російські атаки на датацентри показали, що банківські протоколи тестування безперебійної роботи не завжди достатньо деталізовані.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Атаки, що відбулися, дали нам корисну інформацію для того, щоб вдосконалити протоколи безперебійної роботи", — сказав Пишний.

Водночас банківська система майже не відчула негативного впливу ударів, заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, банки та НБУ щодня опрацьовують різні сценарії.

Пишний висловив упевненість у стійкості системи, але не виключив тимчасових обмежень окремих функцій у разі посилення атак. Гарантувати відсутність шкоди під час війни неможливо, зазначив він.

Нагадаємо:

19 жовтня російська балістична атака знищила обладнання та інфраструктуру датацентру "Датагруп". Компанія повідомила, що відновити його неможливо, а послуги клієнтам надаватимуть із резервних майданчиків.

20 жовтня російський удар вивів із ладу датацентр GigaCenter. Компанія оголосила про припинення роботи на невизначений термін.