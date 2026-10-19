Дії капітана судна, який вивозив крадене українське зерно, кваліфікували як воєнний злочин

Вперше в Україні дії капітана російського судна, який вивозив крадене українське зерно кваліфіковано як воєнний злочин.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ця справа значно ширша за одну підозру. Відповідальність може наставати не лише для тих, хто безпосередньо незаконно заволодів українським майном на окупованій території, а й для тих, хто свідомо сприяв його вивезенню або приховуванню справжнього походження", – наголосили у прокуратурі.

Підозра капітану російського судна "MATROS POZYNICH" має принципове значення, кажуть у прокуратурі.

Вперше в Україні сформовано і практично застосовано правовий підхід, який дозволяє кваліфікувати участь капітана судна у вивезенні зерна, незаконно вилученого на окупованій території, як воєнний злочин.

"Окупація не дає державі-агресору права привласнювати українське майно та ресурси. Але для притягнення до кримінальної відповідальності недостатньо лише встановити факт вивезення зерна", – зазначили у прокуратурі.

Необхідно довести його походження, обставини незаконного заволодіння, переміщення, способи приховування та свідому участь конкретних осіб.

Над цим правовим і доказовим підходом прокурори Офісу генпрокурора працювали спільно зі слідчими і оперативними співробітниками Служби безпеки України та міжнародними експертами.

За даними слідства, у листопаді 2022 року та січні 2023 року капітан забезпечив два незаконні заходження судна до закритого Севастопольського морського порту. Звідти вивезли понад 54 тисячі тонн української пшениці, незаконно вилученої на окупованій території.

Зерно перевозили у напрямку сирійського порту Латакія під виглядом продукції російського походження. Для приховування маршруту капітан періодично вимикав систему AIS та передавав недостовірні дані про місцезнаходження судна.

Йому повідомлено про підозру, зокрема, у порушенні законів та звичаїв війни.

"Це провадження важливе не лише для встановлення відповідальності конкретного капітана. Воно розвиває практику правової оцінки участі осіб, які забезпечують вивезення незаконно привласнених ресурсів з окупованих територій", – додали у прокуратурі.

Нагадаємо:

У квітні цього поку повідомлялося, що капітану судна "тіньового" флоту Росії, громадянину однієї з країн Близького Сходу, вручили підозру: він відвідував тимчасово окуповані території, звідки вивозилася крадена в України продукція.

Служба безпеки України викрила схему легалізації українського зерна понад 60 млн грн, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя: затримали керівників одеської компанії, які допомогли продати викрадене.

Раніше за рішенням шведського суду на запит української прокуратури заарештували судно "CAFFA", яке підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території.

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.