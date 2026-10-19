СБУ затримала одеситів, які допомогли росіянам легалізувати викрадене в Україні зерно

Служба безпеки викрила схему легалізації українського зерна понад 60 млн грн, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя: затримали керівників одеської компанії, які допомогли продати викрадене.

Про це повідомляє Служба безпеки України, а також Офіс генерального прокурора.

СБУ затримала керівників одеської компанії, які допомогли рф продати викрадене українське зерно на понад 60 млн грн.

"За результатами комплексних заходів в Одесі затримано двох пособників країни-агресора, які допомагали РФ приховати походження викраденої агропродукції вартістю понад 60 мільйонів гривень", – повідомили у СБУ.

Як з'ясувало розслідування, фігурантами виявилися директор одеської філії іноземної компанії, що спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, та його підлегла – керівник лабораторії.

Встановлено, що у 2024 році росіяни завантажили 7 857 тонн української пшениці на підсанкційне судно "Alfa M" у порту Маріуполя.

Звідти викрадений вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна.

Після цього агропродукцію доставили до однієї з країн Близького Сходу для подальшого збуту через місцеву компанію-експортера, розповіли у СБУ.

"Надалі пшеницю доставили до Туреччини для переробки. Обставини подальшої реалізації виготовленої продукції, зокрема її можливого постачання до країн Європейського Союзу та України, встановлюються", – додали у прокуратурі.

"Щоб приховати справжнє походження товару та забезпечити можливість його продажу, представники рф знайшли "виходи" на керівництво одеського спеціалізованого підприємства і замовили підроблені документи", – розповіли у СБУ.

У подальшому директор філії та його підлегла, знаючи про українське походження викраденої пшениці, "на папері" організували її дослідження і оформили фіктивний висновок про нібито російське походження цього зерна.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх. Під час обшуків у їхніх помешканнях та в офісі компанії виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та підроблені лабораторні висновки з доказами злочинів в інтересах РФ.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику одеського підприємства та завідувачці його лабораторії.

Їм інкримінують злочин, передбачений статтею Кримінального кодексу України про пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав обом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що раніше розслідувальний проєкт Слідство.інфо розповідав про російську компанію "Ника", яка протягом 2023–2024 років відправила до Туреччини понад 54 тисячі тонн пшениці, вивезеної з окупованого Маріуполя.

Частину цієї продукції отримала турецька фірма Erisler, яка є учасницею Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Власники компанії-відправника одночасно володіють підприємством "Робоавиа", що виробляє розвідувальні та ударні безпілотники для російської армії.

"Щоб приховати походження зерна, його спочатку везуть до російського порту Темрюк, де оформлюють нові документи", – говорилося у розслідуванні.

Зокрема, у квітні 2024 року підсанкційне судно Alfa M доставило партію вантажем 7,8 тисячі тонн, яка призначалася саме для турецької Erisler. Ця компанія виробляє борошно та вермішель швидкого приготування, які продаються і на території України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Erisler, яка є постачальником Всесвітньої продовольчої програми ООН, купує крадене українське зерно з тимчасово окупованого Маріуполя у російської фірми "Ника", чиї власники паралельно виготовляють безпілотники для армії РФ.

Раніше за рішенням шведського суду на запит української прокуратури заарештували судно "CAFFA", яке підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території.

Шведський суд визнав законним арешт вантажного судна Caffa в Балтійському морі та дозволив передати його Україні в межах розслідування вивезення зерна з окупованих Росією територій.

Раніше повідомлялося, що структура з орбіти міжнародної компанії Baltic Control з головним офісом у Данії допомагає росіянам експортувати збіжжя через окупований Росією Бердянський морський торговельний порт.