Швеція заарештувала судно, яке вивозило крадену українську продукцію

За рішенням шведського суду на запит української прокуратури заарештували судно "CAFFA", яке підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Сьогодні суд у Швеції арештував судно "CAFFA". Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території", – написав він у Facebook.

За даними слідства, "CAFFA" систематично порушувало порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як "Guinea False".

12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу.

Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на "CAFFA".

Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків.

"Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження — суд затвердив арешт судна", – розповів Кравченко

Він наголосив, що це конкретний результат міжнародної правової взаємодії України та наших партнерів. Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат.

Росія продовжує грабувати українські ресурси на тимчасово окупованих територіях. Але Україна системно документує ці злочини: встановлює маршрути, ідентифікує судна, фіксує незаконні заходи на окуповану територію та використовує всі механізми міжнародної правової допомоги.

За словами генпрокурора, це "чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності".

Як пише "Європейська правда", суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом підсанкційного судна Caffa, яке вважають причетним до перевезень викраденого з окупованих територій України зерна – проте рішення ще може бути оскаржене.

Затримане у березні судно Caffa вже кілька місяців стоїть у порту Треллеборга, але суд вважає, що накладений нині арешт має достатнє юридичне обгрунтування і усі передумови для його видачі Україні.

Нагадаємо:

Служба безпеки України викрила схему, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції і поповнювала так званий "тіньовий флот".

Раніше капітану судна "тіньового" флоту Росії, громадянину однієї з країн Близького Сходу, вручили підозру: він відвідував тимчасово окуповані території, звідки вивозилася крадена в України продукція.

Росія планує збільшити кількість нафтових танкерів під своїм прапором – до цього її змушують дедалі частіші прецеденти затримань "тіньового флот", повідомила раніше Служба зовнішньої розвідки України.

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