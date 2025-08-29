Держстат повідомив, яку середню зарплату отримують українці

Середня заробітна плата штатних працівників у липні 2025 року склала 26 499 гривень.

Про це повідомила Державна служба статистики, пише INTERFAX-Україна

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у минулому місяці зафіксовано у Києві – 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 грн.

Середня заробітна плата у липні 2025 року у сфері інформації та телекомунікацій склала 67 222 грн, фінансової та страхової діяльності – 55 994 грн, професійної, наукової та технічної діяльності – 34 068 грн

У державному управлінні й обороні середня зарплата складає 33 896 грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 31 424 грн, у промисловості – 29 063 грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб – 26 612 грн, у сфері операцій з нерухомістю – 22 6987 грн, у будівництві – 22 775 грн

Середньооблікова кількість штатних працівників в Україні у липні 2025 року налічувала 5,368 млн осіб.

Фонд оплати праці усіх працівників у липні 2025 року складав 150,361 млрд грн, штатних – 142,233 млрд грн, говориться у повідомленні.

Ці дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Нагадаємо:

В Україні зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам. "Понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам зафіксовано в Україні станом на серпень 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Майже 2 тисячі компаній не виплатили працівникам зарплатню", – повідомляє "Опендатабот".

Раніше повідомлялося, що мінімальний оклад у будівельній галузі збільшено з 6995 грн до 12142 грн згідно з галузевою угодою між Міністерством розвитку громад та територій України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

За даними аналітиків OLX Робота, заробітні плати в агросекторі України зросли на 15% за останній рік. Так, зарплата тракториста збільшилася з 25 000 грн до 30 000 грн (+20%), пилорамника – з 23 500 грн до 30 000 грн (+28%), агронома – з 24 000 грн до 25 000 грн (+4%).

Також повідомлялося, що в Україні 26% редакцій працюють без оплати праці, тримаючись лише на ентузіазмі журналістів, а більшість має обмежений запас фінансової міцності. Про це йдеться в дослідженні Національної спілки журналістів України.