Госстат сообщил, какую среднюю зарплату получают украинцы

Средняя заработная плата штатных работников в июле 2025 года составила 26 499 гривен.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, пишет INTERFAX-Украина

По данным статведомства, самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в Киеве - 40 546 грн, самый низкий в Черновицкой области - 19 202 грн.

Средняя заработная плата в июле 2025 года в сфере информации и телекоммуникаций составила 67 222 грн, финансовой и страховой деятельности - 55 994 грн, профессиональной, научной и технической деятельности - 34 068 грн

В государственном управлении и обороне средняя зарплата составляет 33 896 грн, в сфере оптовой и розничной торговли - 31 424 грн, в промышленности - 29 063 грн, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской служб - 26 612 грн, в сфере операций с недвижимостью - 22 6987 грн, в строительстве - 22 775 грн

Среднесписочная численность штатных работников в Украине в июле 2025 года насчитывала 5,368 млн человек.

Фонд оплаты труда всех работников в июле 2025 года составлял 150,361 млрд грн, штатных - 142,233 млрд грн, говорится в сообщении.

Эти данные приведены без учета временно оккупированных территорий Российской Федерацией и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.

Напомним:

В Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам. "Более 35 тысяч долгов по заработной плате работникам зафиксировано в Украине по состоянию на август 2025 года по данным Единого реестра должников. Почти 2 тысячи компаний не выплатили работникам зарплату", - сообщает "Опендатабот".

Ранее сообщалось, что минимальный оклад в строительной отрасли увеличен с 6995 грн до 12142 грн согласно отраслевому соглашению между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.

По данным аналитиков OLX Работа, заработные платы в агросекторе Украины выросли на 15% за последний год. Так, зарплата тракториста увеличилась с 25 000 грн до 30 000 грн (+20%), пилорамщика - с 23 500 грн до 30 000 грн (+28%), агронома - с 24 000 грн до 25 000 грн (+4%).

Также сообщалось, что в Украине 26% редакций работают без оплаты труда, держась лишь на энтузиазме журналистов, а большинство имеет ограниченный запас финансовой прочности. Об этом говорится в исследовании Национального союза журналистов Украины.